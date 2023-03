Polémique à Paris, le PSG prend une grande décision pour ce crack

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, El Chadaille Bitshiabu ne devrait pas quitter le PSG de si tôt. En effet, le club de la capitale voudrait écrire son avenir avec le crack de 17 ans. La petite erreur d'El Chadaille Bitshiabu face au Bayern semble donc être déjà oubliée.

Face à l'hécatombe en défense, Christophe Galtier a décidé de faire confiance à El Chadaille Bitshiabu ces dernières semaines. Alors que Presnel Kimpembe a dû mettre un terme à sa saison en raison d'une blessure et que Marquinhos et Nordi Mukiele sont également touchés, le crack de 17 ans a vu son temps de jeu s'accroitre.

Mercato : Le PSG en rêve, il se fait recaler de partout https://t.co/UOQTwcSk3S pic.twitter.com/mC1smVTKgG — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Bitshiabu au coeur de la polémique après le Bayern

D'ailleurs, El Chadaille Bitshiabu était sur le terrain lorsque le PSG s'est fait éliminer en huitième de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Allianz Arena du Bayern Munich. Et la pépite du PSG s'est fait remarquer négativement. En effet, El Chadaille Bitshiabu est impliqué sur le premier but encaissé par le club parisien. Et malgré la polémique après sa petite erreur, le défenseur du PSG devrait s'inscrire sur la durée à Paris.

Le PSG compte miser sur Bitshiabu pour son avenir