Transfert mouvementé à l’OM, il raconte toutes les coulisses

La rédaction

Devenu capitaine de l’OM sous Igor Tudor, Valentin Rongier réalise ce qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière. Pour le média Carré, le milieu de terrain olympien a raconté comment s’est déroulé son transfert en 2019, lorsqu’il a quitté son cocon à Nantes pour découvrir la cité phocéenne.

Titulaire indiscutable à l’OM, dont il est le capitaine depuis cette saison, Valentin Rongier vit un exercice de rêve. Son équipe pointe à la deuxième place du classement en Ligue 1 et ses performances individuelles au milieu de terrain ou dans un rôle plus reculé parfois lui permettent de croire qu’il pourrait être appelé par Didier Deschamps lors du prochain rassemblement de l’équipe de France, le 16 mars. Une récompense qui serait d’autant plus belle que son passage de Nantes à l’OM n’a pas été de tout repos il y a trois ans et demi.

« L’OM ça ne se refuse pas »

Lors d’une interview avec Carré , Valentin Rongier a avoué avoir été approché à plusieurs reprises par l’OM avant de rejoindre le club. Un transfert qu’il n’a pas pris à la légère et qui lui a demandé une très grosse réflexion : « Arrive cet été 2019. Faut savoir qu’il y avait déjà des contacts avec Marseille depuis un an déjà. Le club m’avait sollicité, avait sollicité mon agent pour venir avoue le milieu de 28 ans. En ayant discuté avec le FC Nantes, le président voulait pas trop me lâcher. J’ai dit ok, c’est cohérent, je reste encore un an de plus, mais vous me promettez qu’à la fin de la saison, si j’ai des belles opportunités, vous me laissez partir. On fait la saison et arrive cet été, même un peu avant où les négos commencent avec l’OM. Beaucoup de réflexion de mon côté parce que l’OM ça ne se refuse pas. Mais quand tu viens de Nantes, tu te dis la différence entre Nantes et Marseille est énorme, ça peut très bien se passer et te permettre de te propulser comme ça peut très mal se passer et là c’est pas à Nantes que tu reviens. C’est que tu vas trouver un autre club où tu vas trainer des pieds et tu vas devoir revenir petit à petit. C’était un choix qui n’était pas évident au début » poursuit Rongier.

Un défi de taille attendait Rongier