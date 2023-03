Inquiétude dans le vestiaire de l’OM, le problème est identifié

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, les derniers matchs ont été très compliqués. En effet, les mauvais résultats se sont accumulés, le dernier en date étant le match nul concédé face à Strasbourg. Malgré une avance de deux buts, les joueurs d’Igor Tudor n’ont pas pu empêcher l’égalisation. La faute à une défaillance physique ?

Arrivé en début de saison à l’OM, Igor Tudor a rapidement imposé son style de jeu. Et si le Croate a été critiqué à ses débuts, il a ensuite su se faire aduler sur la Canebière. En effet, les résultats étaient au rendez-vous et le jeu proposé par les joueurs de l’OM était plaisant à voir. Mais cela demande toutefois une grande dépense d’énergie et voilà que les Phocéens pourraient bien en faire les frais actuellement.

Coup dur à l'OM, Deschamps prend une décision radicale https://t.co/hnuqtjKd1F pic.twitter.com/rLtCRiNTph — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Des physiques qui s’usent à l’OM

Dans cette mauvaise passe, l’OM tente donc de chercher des explications et visiblement, dans le vestiaire phocéen, on pourrait bien avoir identifié un problème. Selon les informations de L’Equipe , l’état physique des joueurs de l’OM serait un gros sujet de discussion en interne. Alors que Tudor réclame beaucoup de dépenses, certains commencent à tirer la langue et ça se voit.

Continuer à travailler !

Le fait est qu’à l’OM, Igor Tudor n’est pas forcément un grand fan de turnover et ce sont quasiment tout le temps les même joueur qui jouent. Et sur la Canebière, on ne semble pas vouloir changer de stratégie. Comme le développe le quotidien sportif, le message à l’OM serait tout simplement de continuer à travailler.