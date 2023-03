Coup dur à l'OM, Deschamps prend une décision radicale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa première liste depuis la Coupe du monde, et il devrait y avoir plusieurs changements. Le poste de gardien de but sera le plus remanié, mais ce n'est pas tout. Et deux joueurs de l'OM pourraient en faire les frais.

Quasiment trois mois jour pour jour après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine, l'équipe de France va faire son grand retour. Jeudi, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qu'il a retenu pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande dans les cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Et deux joueurs de l'OM devraient déchanter.

Clauss, la mauvaise série va se poursuivre

A commencer par Jonathan Clauss. Attendu à la Coupe du monde, l'ancien piston du RC Lens n'avait finalement pas été convié au Qatar, ce qu'il avait très mal vécu. Et visiblement, il n'a toujours pas digéré puisque son début d'année n'est pas idéal à l'OM. Il faut dire qu'Igor Tudor l'a beaucoup utilisé à gauche. Par conséquent, il pourrait une nouvelle fois être absent du groupe des Bleus.

Guendouzi marque le pas

Lui était en revanche présent au Qatar. Mais Mattéo Guendouzi pourrait bien ne pas être appelé cette fois-ci. Et pour cause, le milieu de terrain de l'OM, annoncé sur le départ en fin d'année, n'est plus qu'un remplaçant à Marseille, ce qui ne plaide en sa faveur aux yeux de Didier Deschamps.