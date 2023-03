À peine arrivé à l’OM, il veut rejoindre un grand nom

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss est très décisif cette saison sous les couleurs de l’OM. En effet, le latéral âgé de 30 ans a délivré 10 offrandes en Ligue 1. Cela fait de lui le défenseur le plus prolifique des cinq grands championnats, il n’est d’ailleurs qu’à deux longueurs du record de Trent Alexander-Arnold. L'international français veut ainsi rejoindre le joueur de Liverpool.

« Je ne sais pas si j’étais fait pour ce club, mais en tout cas je m’y plais pleinement . » Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Jonathan Clauss s’est confié sur ses premiers mois à l’OM. Arrivé lors du dernier mercato en provenance du RC Lens, l’international français s’est parfaitement intégré dans le système d’Igor Tudor.

Clauss peut battre le record d’Alexander-Arnold

Auteur de 10 passes décisives avec l’OM en Ligue 1, il est un des grands artisans de la seconde place des Marseillais au classement. S’il venait à en délivrer deux de plus d’ici à la fin de la saison, il égalerait même le record du nombre de passes décisives pour un défenseur dans l'un des cinq grands championnats, détenu par Trent Alexander-Arnold (12) avec Liverpool en 2018-2019.

« Si près du but je vais le surveiller »