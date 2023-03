«Frustré, énervé», le vestiaire de l'OM enrage

Thibault Morlain

Réduit à 10, l'OM avait pourtant réussi à prendre deux buts d'avance face à Strasbourg au Vélodrome. Mais tout s'est écroulé dans les dernières minutes pour les hommes d'Igor Tudor. Un doublé d'Aholou a permis au RSCA de revenir à égalité (2-2) et forcément, le vestiaire de l'OM était amer après la rencontre.

Désormais, l'OM doit regarder derrière plus que devant. Alors que le PSG a pris 10 points d'avance, le RC Lens est revenu à deux longueurs du club phocéen suite au match nul des Marseillais contre Strasbourg. Une contre-performance clairement de l'OM, qui, pourtant réduit à 10, avait pris deux buts d'avance.

L’OM veut son Mbappé, la décision va tomber https://t.co/H350NGx6CD pic.twitter.com/2rthBq0GRs — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« On prend ce rouge qui nous fait mal »

Par l'intermédiaire d'Aholou, Strasbourg a rejoint l'OM au score et a arraché le nul. De quoi quelque peu dégouter Jonathan Clauss. Après la rencontre, pour Prime Vidéo , il a avoué : « Frustré, énervé, forcément. On fait une entame très moyenne, on prend ce rouge qui nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps, même si Strasbourg a des situations intéressantes. On est sereins ».

« Beaucoup de frustration »