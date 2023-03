Fake news annoncée pour le mercato de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pourrait avoir besoin d'un latéral droit la saison prochaine. Et pour cause, Nuno Tavares et Issa Kaboré ne semblent pas avoir convaincu et auraient de grandes chances de quitter Marseille. Selon certaines rumeurs, les dirigeants phocéens auraient débuté leurs recherches et ciblé Sacha Boey. Mais cette information a été démentie.

Le poste de latéral droit pourrait être l'un des gros chantiers de Pablo Longoria lors du prochain mercato estival. Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Nuno Tavares devrait retourner en Premier League, à Arsenal. Cédé lui aussi, par Manchester City, Issa Kaboré n'a pas convaincu les dirigeants phocéens.





Fiasco à l’OM, un gros coup de gueule est poussé https://t.co/EbQGJUE59g pic.twitter.com/yuRZpBlZPX — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Un intérêt de l'OM pour Boey ?

Ainsi, l'OM serait à la recherche d'un latéral droit pour épauler Jonathan Clauss, indéboulonnable cette saison. Selon le portail Jeunesfooteux.com, le club phocéen se serait renseigné sur la situation de Sacha Boey, le jeune joueur de Galatasaray.

Fake news dénoncée