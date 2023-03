Fiasco au PSG, un départ inévitable ?

Arnaud De Kanel

Le miracle n'a pas eu lieu pour le PSG mercredi soir face au Bayern Munich. Une nouvelle fois, le club de la capitale s'est arrêté au stade des huitièmes de finale en Ligue des champions malgré les nombreux efforts financiers consentis. Forcément, il est question de l'avenir de Christophe Galtier. Daniel Riolo ne voit pas comment l'entraineur parisien pourrait rester en poste.

Victorieux de Brest dans la douleur samedi, le PSG a limité la casse après l'élimination de mercredi. Les Parisiens ne soulèveront pas le trophée qu'ils convoitent tant cette année, la Ligue des champions. C'était pourtant l'objectif principal affiché en début de saison et c'est ce pourquoi Christophe Galtier a été embauché pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais alors qu'il assure être soutenu par sa direction, l'ancien coach de l'OGC Nice n'aurait d'autre solution que de s'en aller selon Daniel Riolo.

Galtier présent jusqu'en fin de saison

Selon ses dires, Christophe Galtier restera à minima jusqu'en fin de saison au PSG. « Je parle tous les jours avec ma direction, Luis est tous les jours à mes côtés, le président est très présent. On doit finir la saison, chercher le titre. Il faut aller chercher ce titre. Il y a l'unité. N'ayez aucun doute sur l'unité. Je suis un entraîneur qui va se battre, avec l'équipe, pour chercher le 11e titre », a martelé le coach après la victoire à Brest au micro de Canal+ . Pour autant, Daniel Riolo pense qu'il devrait partir de lui même.

«Il ne va pas rester»