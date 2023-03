PSG : Sur le mercato, Lionel Messi a déjà une certitude

Thomas Bourseau

Lionel Messi est en fin de contrat au PSG et pourrait de ce fait potentiellement rejoindre les Newell’s Old Boys, club argentin de Rosario. Pour autant, un récent incident aurait chamboulé les cartes.

Comme le10sport.com vous l’a confié le 18 février dernier, le projet du PSG était de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Lionel Messi. D’après son biographe Guillem Balague qui est également journaliste pour la BBC et CBS Sports, il ne serait pas question d’un départ de Messi de l’Europe pour la MLS avec l’Inter Miami ou bien l’Argentine pour les Newell’s Old Boys, club de Rosario, vie d’où Messi est originaire.

Le magasin de la famille de la conjointe de Messi vandalisé

D’autant plus que tout n’est pas rose pour Lionel Messi en Argentine. Certes, il a été le sauveur de la nation en décembre dernier en rapportant la Coupe du monde au pays, chose qui n’était plus arrivé depuis Diego Maradona en 1986. Pourtant, dans un magasin de Rosario qui appartient à la famille de sa compagne Antonela Rocuzzo a dernièrement été vandalisé avec un message précis : « Messi on t’attend, Javkin est un narco, il ne te protégera pas ».

Pas de place pour le rêve des supporters des Newell’s ?