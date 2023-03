Le PSG prépare un gros coup, c’est 45M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’une des cibles prioritaires du PSG pour le prochain mercato estival, Manu Koné semble bien parti pour quitter le Borussia Mönchengladbach en fin de saison. Mais pour rafler la mise avec le jeune milieu de terrain français, Luis Campos devra lâcher au minimum 45M€ et vaincre une rude concurrence étrangère sur le dossier.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Manu Koné (21 ans), le jeune milieu de terrain français du Borussia Mönchengladbach a ouvert la porte au micro de Téléfoot : « Ça fait plaisir. On sait que je suis Parisien. C’est un grand club qui joue la Ligue des champions et qui a de très grands joueurs. Tu ne peux que progresser en évoluant à leurs côtés. (…) On verra ce qu’il va se passer, il faut rester lucide », a indiqué Koné.

Le PSG veut se renouveler

Désireux de repartir sur de meilleures bases la saison prochaine, le PSG entend donc renouveler une partie de son effectif, et Manu Koné symbolise donc cette volonté de changement affichée en interne par Luis Campos. Sauf que le conseiller sportif du PSG devra mettre le paquet dans ce dossier…

Koné, c’est 45M€