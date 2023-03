«Il va aller loin» : Il l’annonce, le PSG s’attaque à un crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 21 ans, Manu Koné a tapé dans l'œil du PSG. Performant sous le maillot du Borussia Mönchengladbach, le milieu de terrain ne reste pas insensible à cet intérêt, même si d'autres équipes comme le Bayern Munich, Chelsea ou encore Manchester United suivent sa situation. Pour Alassane Pléa, son coéquipier, Koné a toutes les qualités pour réussir dans un gros club.

Natif de Colombes, Manu Koné pourrait bien retourner au bercail lors du prochain mercato estival. Présent au Borussia Mönchengladbach depuis janvier 2021, le milieu de terrain aurait pris la décision de quitter son club selon les informations de Téléfoot. Valorisé 45M€, le joueur de 21 ans serait suivi par plusieurs cadors européens à commencer par le PSG. A la recherche de renforts dans l'entrejeu, la formation parisienne souhaiterait rapatrier ce titi, parti très tôt à Toulouse.

Mbappé frôle la catastrophe, ils hallucinent https://t.co/B70M49nBvf pic.twitter.com/WkEdMGnfDA — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Manu Koné répond à l'intérêt du PSG

Interrogé sur cet intérêt ce dimanche, Manu Koné n'a pas caché sa joie. « Ça fait plaisir. On sait que je suis Parisien. C’est un grand club qui joue la Ligue des champions et qui a de très grands joueurs. Tu ne peux que progresser en évoluant à leurs côtés. (…) On verra ce qu’il va se passer, il faut rester lucide » a déclaré, celui qui pourrait toquer à la porte de l'équipe de France cette année.

« Il va aller loin ! »