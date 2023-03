Après avoir interpellé Mbappé, il envoie un message au PSG

Hugo Chirossel

Alors que du changement est attendu après l’élimination face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG serait notamment intéressé par Manu Koné. Ce dernier avait d’ailleurs confié qu’il aimerait bien évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Récemment, il s’est également exprimé sur l'intérêt du club de la capitale à son égard.

L’été risque d’être animé au Paris Saint-Germain. Après la nouvelle désillusion en Ligue des champions, il pourrait y avoir beaucoup de mouvement sur le marché des transferts au sein du club de la capitale. Dans cette optique, le PSG aurait notamment un œil sur Manu Koné, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Mönchengladbach.

«C'est bien sûr attrayant»

Auprès de Sport BILD , il avait d’ailleurs confié qu’il serait tenté de jouer avec Kylian Mbappé : « Je ne me réveille pas tous les jours avec la pensée que je veux jouer avec Mbappé. Mais bien sûr : si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant. »

«On sait que je suis Parisien»