PSG : Les contrats s’enchaînent, Messi a déjà la tête ailleurs

Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera libre de tout contrat. Le PSG souhaite toujours le prolonger mais l’Argentin n’a pas encore pris sa décision. Dans le même temps, le septuple Ballon d’Or est toujours dans le viseur du championnat américain, un pays dans lequel il est déjà bien impliqué par différents contrats.

Maintenant que la campagne du PSG en Ligue des Champions a pris fin, Lionel Messi risque de rapidement se pencher sur son avenir. Le champion du monde argentin sera en fin de contrat le 30 juin prochain et sa décision se fait toujours attendre. Selon nos informations exclusives, le PSG, lui, n’a pas changé de plan et veut le conserver.

Messi est déjà présent aux États-Unis

Mais dans le même temps, Lionel Messi semble déjà avoir la tête ailleurs. Notamment de l’autre côté de l’Atlantique. La MLS et l’Inter Miami espèrent toujours l’attirer, un pays où Lionel Messi a déjà débuté son business.

«Il y a plein d'autres deals qui sont en train de se faire»