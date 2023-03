Il «fantasme» de cette star au PSG avec Mbappé

Thibault Morlain

Encore une fois, le PSG échoue en Ligue des Champions. Une élimination dès les huitièmes de finale qui pourrait avoir de grosses conséquences et engendrer une révolution au sein du club de la capitale et ce à tous les étages. Pour ce qui est de l’effectif, il y a de nombreux questions à se poser. Que faire de Lionel Messi ? Kylian Mbappé va-t-il rester ? Qui pour épauler le crack de Bondy ? Daniel Riolo a livré sa vision pour le futur du PSG.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que le PSG version QSI cherche à remporter la Ligue des Champions et n’y arrive pas. Cette année, c’est le Bayern Munich qui a été le bourreau du club de la capitale. Une élimination qui pourrait amener de gros changements au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Les regards se tournent notamment vers Lionel Messi. En fin de contrat, l’Argentin voit les rumeurs se multiplier à son sujet…

Surprise pour l'avenir de Lionel Messi ? Le PSG peut trembler https://t.co/KR8ri4Hql1 pic.twitter.com/4jrZyqbJx0 — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« Il faut passer à autre chose »

Et pour Oh My Goal , Daniel Riolo a donné son verdict pour l’avenir de Lionel Messi au PSG. Faut-il le prolonger ? Pour le consultant RMC , la réponse est non. « Messi aura fait deux saisons, il faut passer à autre chose. Recentrer l'équipe. Être beaucoup plus fort sur le sportif. Il faut que Mbappé devienne le leader de cette équipe. Il faut qu'il reste déjà, il faut recruter en fonction de lui, monter une équipe avec des profils qui lui vont bien », a alors lâché Riolo.

« Je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé »