Mercato - PSG : Un bluff du clan Messi sur son avenir ?

Derrière la possibilité évoquée depuis plusieurs semaines d’un départ de Lionel Messi en juin, hypothèse renforcée par la rencontre tenue récemment entre le père (et conseiller) du joueur et le président Laporta, pourrait bien se cacher un coup de bluff visant à mettre la pression sur la direction du PSG. Analyse.

Ces derniers temps, l’hypothèse d’un départ libre de Lionel Messi en fin de saison a fortement gagné en consistance, l’attaquant argentin ayant mis un coup de frein dans la négociation avec le PSG, qui lui proposait de lever l’option pour l’année supplémentaire à son contrat, préférant en l’état rester libre, et ayant également réchauffé sa relation avec le président du Barça Joan Laporta, son père et conseiller ayant rencontré récemment le boss du club blaugrana.

Surprise pour l'avenir de Lionel Messi ? Le PSG peut trembler https://t.co/KR8ri4Hql1 pic.twitter.com/4jrZyqbJx0 — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Messi se sent bien au PSG…

Messi a-t-il d’ores et déjà pris la décision de quitter Paris pour rejoindre le Barça ? La situation apparait plus complexe… Le journaliste Florent Torchut, poche du clan Messi, affirme par exemple : « Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris. Avec sa famille, il a trouvé son équilibre et sa petite routine. C’était quelque chose de fondamental après une adaptation très difficile. Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. C’est sa volonté et celle de son club. Des discussions sont en cours entre Luis Campos et Jorge Messi et ils sont sur la même longueur d’onde dans ce dossier. L’idée commune est de lever l’année optionnelle qui figure dans le contrat de Leo au plus vite, de graver cette prolongation dans le marbre. Du côté du joueur, la volonté est de continuer d’évoluer au plus haut niveau jusqu’à la Copa America 2024. Et le PSG lui offre cette possibilité » .

Et s’il voulait un contrat renégocié ?