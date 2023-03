Mbappé menace Benzema, la bombe de la presse espagnole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé doit déjà se pencher à nouveau sur la question de son avenir, son contrat actuel disposant d’une option pour une année supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir lever. Mais en Espagne, on indique que l’international français n’a pas forcément l’intention de s’éterniser à Paris. Une aubaine pour le Real Madrid, qui doute de Karim Benzema…

Grande priorité du Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé a décidé en mai dernier de rester au PSG, alors que son contrat arrivait à expiration. L’international français a donc signé un nouveau bail de deux saisons, avec une année supplémentaire en option, une prolongation qui n’empêche pas les rumeurs de refaire surface après la nouvelle élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Selon la presse espagnole, le Real Madrid reste en tout cas positionné.

Mbappé regretterait sa prolongation

Et pour cause, Marca révèle ce vendredi que l’entourage de Kylian Mbappé aurait déjà fait savoir au Real Madrid l’été dernier que l’attaquant regrettait sa prolongation avec le PSG. Les contacts entre les deux parties se seraient alors poursuivis dans les mois qui ont suivi, bien que le Real Madrid ait fixé ses conditions avant d’envisager de rouvrir concrètement le dossier Mbappé. Lassé de ses échecs, les Merengue attendent un signe clair de l’attaquant français, en charge de réclamer son départ et son prix auprès du PSG s’il désire changer d’air, Florentino Pérez refusant d’entrer en négociation avec Nasser Al-Khelaïfi.

Benzema fait douter Madrid