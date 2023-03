Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Impuissant face au Bayern Munich, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher cette nouvelle élimination précoce pour le PSG. Interrogée sur son avenir après la rencontre, la star parisienne a laissé planer le doute. Le Real Madrid est toujours là mais n’envisagerait pas de négocier avec le PSG.

« Est-ce que je repense à mon avenir ? Non, non, je suis calme, a indiqué Mbappé. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Après, on verra ». Kylian Mbappé n’a pas tardé à prendre la parole pour parler de son avenir après l’élimination du PSG en Ligue des Champions.

Mbappé laisse planer le doute

Forcément, cette déclaration fait jaser, surtout que l’attaquant du PSG laisse planer le doute sur son avenir au sein du club de la capitale. Le Real Madrid a toujours un œil sur Kylian Mbappé mais son transfert se fera à certaines conditions.

Le Real Madrid ne veut pas négocier avec le PSG