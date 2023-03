Catastrophe au PSG, Mbappé lâche une bombe au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé avait la tête des mauvais jours ce mercredi soir. Eliminé de la Ligue des champions, le joueur du PSG faisait la moue en zone mixte, mais a, tout de même, répondu aux rumeurs sur son avenir. Liée au club jusqu'en 2024, la star a donné rendez-vous aux journalistes à la fin de la saison. Mais en Espagne, les journalistes évoquent des envies d'ailleurs.

Kylian Mbappé ne s'en cachait pas. La rencontre face au Bayern Munich était l'une de ses grandes priorités. Le jouer de 24 ans ne l'a jamais caché, il rêve d'apporter au PSG sa première Ligue des champions. Passé proche de l'exploit en 2020, Mbappé a, depuis, vu son équipe reculer. Depuis 2021, le club ne s'est plus qualifié pour les quarts de finale. Battu par le Bayern Munich ce mercredi (2-0), le PSG est encore passé à côté, ce qui donnerait des regrets au champion du monde 2018.

Mbappé regretterait sa prolongation

Selon les informations d' OK Diario , Kylian Mbappé douterait du projet parisien. Le joueur s'est, vite, aperçu que les dirigeants parisiens n'ont pas tenu leurs promesses, notamment en matière de recrutement. A en croire la presse espagnole, Mbappé se sentirait trahi et regretterait sa prolongation en mai dernier. L'international français l'aurait fait savoir au Real Madrid, qui préparerait son transfert.

Le Real Madrid préparerait son transfert

Toujours selon OK Diario , les dirigeants du Real Madrid se seraient envoyé quelques messages durant la rencontre du PSG pour discuter du cas Mbappé. Il y a quelques jours, une source au sein du club espagnol avait déclaré ceci : « S'il doit venir et qu'il répond aux critères du club, il viendra ». Cette opération n'est pas planifiée pour cet été. Il faudra certainement attendre 2024 pour voir Mbappé quitter le PSG.

Mbappé jette le doute sur son avenir