«Le gars ne bosse pas pour le club», il dénonce une supercherie au PSG

Nouvelle désillusion pour le PSG en Ligue des champions. Battu par le Bayern Munich ce mercredi soir (0-2), le club de la capitale ne verra pas les quarts de finale pour la deuxième année consécutive. Depuis cette défaite, les langues se délient et les coupables sont délignés. Sur RMC, Daniel Riolo s'est attardé sur le cas Luis Campos, conseiller sportif du PSG

Une classe d'écart. Le PSG a été battu à la régulière par le Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pour Kylian Mbappé, le constat est terrible. « Comme j’avais dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu’on allait faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça, c'est la vérité » a lâché l'international français. Le joueur évoque-t-il la qualité du groupe ? C'est possible si l'on en croit Daniel Riolo. Depuis plusieurs mois, Mbappé pointe du doigt la faiblesse de l'effectif et cible, sans le citer, Luis Campos. Responsable du recrutement, le Portugais s'est loupé comme le rappelle Riolo.

Riolo démonte le recrutement de Campos

« Mais qui a fait ce vestiaire ? Qui a viré Paredes et Gueye pour Fabian Ruiz et Crème Solaire ?! Et qui a ramené le 'meilleur milieu du monde' Vitinha ? Le mec il est même pas allé à la Coupe du Monde tellement c'est une pipe » a confié le chroniqueur de RMC , qui s'est arrêté sur le rôle ambigu de Luis Campos.

« Ils ont pris cette année un directeur sportif qui n’en est pas un »