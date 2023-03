Kylian Mbappé lâche une annonce et met le feu en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé a bien évidemment été interrogé sur son avenir et s'est montré assez évasif lâchant notamment un « on verra » qui fait grandement parler. Sans surprise, ce sont les Espagnols qui ont rebondi le plus vite sur la sortie de l'attaquant du PSG régulièrement annoncé du côté du Real Madrid.

Mercredi soir, Kylian Mbappé s'est arrêté en zone mixte après la défaite contre le Bayern Munich afin d'évoquer son avenir : « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra ». Une sortie qui n'est pas passée inaperçue du côté de la presse espagnole.

🚨Mercato - PSG : Une décision rapide et radicale pour Galtier ? pic.twitter.com/dx1Hak6EJw — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…»

« Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà… », écrit ainsi le quotidien madrilène MARCA sur sa Une avant de développer plus en détails dans ses colonnes : « Jusqu’à quand ? (…) En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé avec le Paris Saint-Germain en plantant le Real Madrid. Dans ce maillot qu’il portait avec Nasser Al-Khelaifi, l’année 2025 était marquée. Mais maintenant, l’attaquant français doit décider si son contrat se prolonge vraiment jusqu’en 2025 ou non ».

«Mbappé a lâché la bombe»