Il réclame une incroyable révolution au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'élimination du PSG contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions va laisser des traces et pourrait aboutir à d'importants changements en interne. Interrogé sur le projet du club de la capitale, Thierry Henry estime que le PSG devrait se concentrer sur le recrutement des meilleurs joueurs français dès l'été prochain.

Avec la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions, le projet QSI pourrait évoluer. Dans cette optique, Thierry Henry a une suggestion pour le futur du club de la capitale. L'ancien attaquant d'Arsenal pense que le PSG doit recruter les meilleurs joueurs français. Ces dernières semaines, les noms de Marcus Thuram, Manu Koné, Khéphren Thuram ou encore Moussa Diaby et Randal Kolo-Muani ont circulé. Et pour Thierry Henry, c'est donc la bonne solution.

«Recruter des jeunes joueurs français de la région de Paris»

« Est-ce qu’il faut revenir en arrière et recruter des jeunes joueurs français de la région de Paris parce qu’ils ont idolâtré ce club? Vous avez vu Kingsley Coman l’autre jour quand il a marqué, il n’a pas célébré. Si c’est ça le projet, peut-être que les fans pourront le regarder en se disant que cela peut-être très intéressant. Peut-être que c’est une manière, je ne pense pas que cela le soit, de garder Kylian Mbappé en allant dans cette direction. Maintenant je pense que cela va être difficile de le garder même s’il est resté (l’été dernier) », lance l'ancien international français au micro de CBS Sports avant de poursuivre..

«Il faut faire revenir les meilleurs jeunes joueurs français»