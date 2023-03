Le PSG va dans le mur, il a la solution pour rebondir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Bayern Munich à l’Allianz Arena, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Comme souvent, c’est tout un projet qui est remis en question. Thierry Henry a donné quelques conseils au club de la capitale pour rebondir rapidement.

Pas de surprise, le PSG est sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après la défaite 1-0 à l’aller, Paris pensait pouvoir inverser la tendance mais le Bayern Munich, encore vainqueur chez lui, n’a laissé que des miettes. L’heure est à la reconstruction pour le PSG et Thierry Henry a déjà une idée en tête.

«Il faut pouvoir s’identifier à l’équipe»

« Si vous avez une équipe comme celle du PSG, je vais comparer avec mon Arsenal, il faut pouvoir s’identifier à l’équipe et parfois il faut aller attraper cette communauté de supporters et de gens qui aiment le club. Quand on regarde, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que c’est le Paris Saint-Germain ? Qu’est-ce que vous construisez ? Allez-vous ajouter des joueurs et les laisser jouer ou est-ce que vous allez construire quelque chose? Pour moi, il faut faire revenir les meilleurs jeunes joueurs français. Parce que la plupart d’entre eux sont supporters du Paris Saint-Germain. Ils ont l’argent pour les faire revenir donc pourquoi ne pas le faire ? », estime Thierry Henry dans des propos relayés par RMC Sport.

«C'est un club attractif»