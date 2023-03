Catastrophe au PSG, Mbappé lâche un coup de pression au Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Bayern Munich à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions (0-2) et sort donc de façon prématurée de la compétition, comme trop souvent. Une nouvelle désillusion qui ne plaît pas du tout à Kylian Mbappé qui lâche un coup de pression à sa direction.

Bien qu'auteur d'une prestation beaucoup plus aboutie qu'aller, le PSG s'est une nouvelle fois incliné contre le Bayern Munich (0-2). Une défaite synonyme encore une fois d'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une désillusion que Kylian Mbappé a du mal à accepter. L'attaquant français dresse d'ailleurs un constat accablant qui ressemble à un avertissement.

«Notre maximum, c’est ça, c'est la vérité»

« On est déçus, mais c’est comme ça. Il faut passer à autre chose, essayer de se remettre chacun en question... Ce qu'il a manqué au PSG ? Pas grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes. Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Comme j’avais dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu’on allait faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça, c'est la vérité. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien qu’est le championnat », lance Kylian Mbappé en zone mixte.

La phrase de Mbappé qui en dit long sur son avenir