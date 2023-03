Mbappé fait paniquer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois, le PSG a chuté dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'inclinant sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (0-2). Une désillusion importante pour les Parisiens d'autant plus qu'après le match, Kylian Mbappé a jeté un petit froid sur son avenir.

Ce ne sera donc toujours pas pour cette année. Le PSG a une nouvelle fois chuté en huitième de finale de la Ligue des champions, cette fois-ci contre le Bayern Munich. Battus au Parc des Princes, les Parisiens ont livré une performance bien plus aboutie à Munich mercredi soir, mais cela n'a pas été suffisant puisque les Bavarois l'ont tout de même emporté (2-0). Et cela suscite évidemment des doutes sur l'avenir de Kylian Mbappé.

Quelle doit-être la prochaine destination de Kylian Mbappé ? https://t.co/TAHa8v8SeJ pic.twitter.com/x3MCFGuQCa — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Pour le moment, je ne parle que de cette saison»

De passage en zone mixte, l'attaquant du PSG a ainsi été interrogé dans un premier temps sur cette nouvelle déception, et jusque quand il allait pouvoir supporter ces échecs. « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner », assure Kylian Mbappé.

«On verra»