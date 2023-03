Benzema prend une grande décision, Ronaldo va halluciner

La rédaction

Karim Benzema est arrivé en 2009 au Real Madrid, en même temps qu'un certain Cristiano Ronaldo. Si le Français n'a pas directement eu le même rendement que son partenaire préféré en attaque, il a finalement fini par éclore et éclabousser de son talent le monde du football, au point de recevoir le Ballon d'Or 2022. Et son destin pourrait encore être lié à celui de CR7, puisque l'Arabie Saoudite lui ferait les yeux doux.

Et si Karim Benzema disputait sa dernière saison sous le maillot du Real Madrid ? C'est en tout cas l'incroyable rumeur qui entoure le Ballon d'Or français. Le deuxième meilleur buteur du Real Madrid, un peu moins décisif cette année à cause de blessures à répétition pourrait bien être séduit par les sirènes venant de la péninsule arabique, ou évolue déjà un certain Cristiano Ronaldo.

Benzema inquiète le Real Madrid

Le média espagnol Relevo évoquait dans la semaine le cas Benzema. KB9 inquièterait le Real Madrid, du fait de ses blessures à répétition et de sa baisse de niveau par rapport à l'année dernière. L'ancien lyonnais serait tout de même en discussion avec le Real Madrid pour prolonger, lui qui voit son contrat s'arrêter en juin 2023...

« Je le sens bien »