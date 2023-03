Le Real Madrid prépare un énorme coup, Benzema peut trembler

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema devrait rempiler d'une saison au minimum. Toutefois, le club merengue penserait tout de même à recruter Dusan Vlahovic pour venir concurrencer son capitaine et numéro 9 en 2023-2024. Et à en croire la presse italienne, le buteur de la Juventus se rapprocherait d'un départ.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema pourrait prendre le large après 14 saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin, le buteur de 35 ans quittera la Maison-Blanche librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Vlahovic, le rival de Benzema la saison prochaine ?

Conscient de la situation de Karim Benzema, le Real Madrid devrait faire le nécessaire pour le prolonger d'une saison au minimum. Toutefois, la direction merengue prévoirait de lui mettre un nouveau buteur dans les pattes en 2023-2024. D'après les dernières informations d' AS , le Real Madrid examinerait l'idée de recruter Dusan Vlahovic - ou un autre avant-centre - pour venir concurrencer Karim Benzema. Et malheureusement pour le Ballon d'Or, l'attaquant serbe de 23 ans serait proche d'un départ du côté de la Juventus.

Vlahovic se rapproche d'un départ de la Juventus