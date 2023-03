Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Mbappé

Thomas Bourseau

Au printemps 2022, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG en prenant le soin d’être le seul décisionnaire de l’activation de son ultime année de contrat en 2024/2025. Ce qui signifie que le PSG se doit d’être rapidement fixé sur la suite alors que le Real Madrid aurait déjà une certitude. Explications.

Kylian Mbappé est occasionnellement annoncé sur le départ depuis quelque temps. De par sa régularité et son apport constant au PSG tant sur qu’en dehors du terrain, le feuilleton autour de son avenir est truffé de rebondissements. Ayant fait le forcing pour quitter le PSG à l’été 2021, il a pourtant pris la décision de prolonger son contrat le 21 mai 2022 alors que ce dernier expirait le 30 juin de la même année.

Le PSG pas contre un transfert qui resterait dans les annales pour Mbappé…

Et depuis, il est question d’un mécontentement de Kylian Mbappé sur le mercato du PSG ainsi que sur un retard de versement de primes comme le10sport.com vous l’affirmait en octobre dernier. D’après The Athletic , le Real Madrid resterait intéressé par son transfert et pourrait lancer son offensive à la prochaine intersaison lorsque le PSG ouvrirait la porte à sa vente si ce transfert entrait dans la légende, toujours selon The Athletic.

Un transfert légendaire à 300M€ au total ? Le Real Madrid en est incapable