Les plans de l’OM sur le mercato sont dévoilés !

Cet hiver, l’OM s’est de nouveau montré actif en s’attachant les services de trois joueurs, dont Azzedine Ounahi. Un très joli coup réalisé par le président Pablo Longoria après la Coupe du monde réalisé par l’international marocain, mais ce dernier se contente de bouts de matches depuis sa signature, de quoi interroger certains observateurs. Cependant, le plan de l’OM se déroulerait comme prévu.

Avec Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, l’Olympique de Marseille a frappé fort cet hiver sur le marché des transferts. Un mercato qui a logiquement emballé les supporters du club, mais si le milieu offensif ukrainien enchaîne les matches, Azzedine Ounahi et Vitinha doivent se contenter de quelques entrées, ce qui suscite des interrogations. « Les deux recrues ne sont quasiment pas utilisées », s’interrogeait récemment Daniel Riolo au micro de RMC .

Comme Vitinha, Ounahi peine à obtenir du temps de jeu à l’OM

« On est le 26 février, il va quand même falloir se poser la question de Vitinha. Il est venu pour 30M€ le gars. Je veux bien qu'on ne le voit pas la première semaine... La deuxième semaine, on ne le voit pas. Il est venu pourquoi au fait ? Il y a un problème ? Il se sont rendus compte à l'entrainement que c'était une banane ? Je suis quand même très étonné de ce qui est en train de se passer avec ce joueur, et pareil pour Ounahi. Ils servent à quoi ? », lançait le journaliste dans l’ After Foot . Invité à réagir sur la situation du Marocain, Hakim Zhouri a livré d’importantes précisions.

« Il sait que son heure viendra »