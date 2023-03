Elle fracasse une star de l'OM en direct et fait son mea culpa

Thibault Morlain

Pour l'OM, le parcours en Coupe de France a viré au fiasco. Les hommes d'Igor Tudor avaient pourtant réussi à éliminer le PSG, mais c'était avant de se faire sortir par Annecy, pensionnaire de Ligue 2, au Vélodrome. Un coup de massue qui a notamment provoqué la colère de Marion Bartoli. Celle-ci s'est lâchée sur la performance de l'OM et celle d'Alexis Sanchez. Un coup de gueule sur lequel est revenue l'ancienne joueuse de tennis.

Après la défaite de l'OM contre Annecy, Marion Bartoli était en colère. Et au micro de RMC , elle n'avait clairement pas mâché ses mots pour dézinguer notamment Alexis Sanchez, qui avait raté un penalty durant la rencontre : « T’as 65 000 personnes, t’es à guichet fermé en semaine et tu perds contre Ligue 2. C’est honteux pour nous les supporters, ils se sont foutus de notre gueule, c’est lamentable la manière dont ils se sont comportés. (...) T’as Alexis Sanchez qui a un penalty avant les arrêts de jeu, il tire directement dans les mains d’un gardien de Ligue 2. T’es payé 300 000 balles par mois et t’es même pas capable de tirer un penalty contre un gardien de Ligue 2, sans déconner ».

L’OM obligé de lâcher le jackpot ? https://t.co/YzLcUovH3F pic.twitter.com/I1cQFszFJl — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« C'est le coeur qui a parlé »

Suite à ce coup de gueule de Marion Bartoli, de nombreux clashs ont éclaté entre l'ex-joueuse de tennis et d'anciens joueurs de football comme Etienne Didot ou Djibril Cissé. Pour RMC , elle est alors revenue sur ce qu'elle a pu dire. Bartoli a ainsi quelque peu fait son mea culpa, expliquant : « Cette réaction, c'était le lendemain du match, j'ai réagi comme une fan, une supportrice excédée, qui était triste pour son équipe. C'est la réaction d'une supportrice comme je l'ai tellement entendu par d'autres supporters dire : "On a fait un transfert à tel prix, il ne met pas un pied devant l'autre, il n'est pas capable de mettre un but...". Oui ce n'était peut-être pas forcément les mots que j'aurais dû employer ou développer plus sur mon argumentaire. C'est le coeur qui a parlé car il y avait trop de déception par rapport au fait d'arriver à éliminer le PSG dans cette compétition. Tudor l'avait déclaré en début de saison, c'était un objectif de l'OM d'aller chercher un titre. Et la Coupe de France était le titre qui nous tendait les bras avec les équipes qui restaient et ce qu'on venait d'effectuer contre le PSG ».

« J'ai réagi en tant que supportrice avec l'excès que ça comporte »