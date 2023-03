Mercato : L’OM passe à l’action pour cette star

Thomas Bourseau

Compétiteur dans l’âme et passé dans les plus gros clubs européens, Alexis Sanchez se bat pour des trophées et refuse de rester à l’OM pour faire du tourisme. Les dirigeants seraient passés à l’action pour une prolongation de son contrat expirant en juin prochain.

L’OM est invité à la table des négociations, ou plutôt, n’a d’autre choix que de négocier avec son attaquant star Alexis Sanchez. Recruté auprès de l’Inter à la dernière intersaison, l’international chilien a changé le visage de l’OM de par sa constante grinta, son expérience et son exigence au quotidien. Une telle exigence qui l’a poussé à jeter un froid sur son avenir à Marseille après un revers de taille en Ligue 1 face au PSG (3-0) et une élimination surprise en Coupe de France pour le compte des 1/4 de finales face à Annecy (2-2, 6-7 après tirs au but).

Dépité, Alexis Sanchez menace de partir

De passage en conférence de presse vendredi, Alexis Sanchez a fait passer le message suivant. « Oui j'ai envie de rester ici. Après je suis ici pour gagner, pour gagner des titres. Je l'ai dit dès le premier jour. (...) On verra aussi en fonction des résultats qu'on obtient ».

Des discussions avec le clan Sanchez pour le prolonger pour au moins une saison supplémentaire