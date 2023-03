Humiliation à Marseille, la saison de l’OM est «gâchée»

Pierrick Levallet

Bourreau du PSG en Coupe de France, l'OM se voyait aller au bout de la Coupe de France. Mais les hommes d'Igor Tudor sont finalement tombés contre Annecy à la surprise générale. D'ailleurs, Alexy Bosetti - attaquant du club de Ligue 2 - estime avoir gâché la saison du club phocéen, qui pensait pouvoir décrocher le titre.

Après avoir éliminé le PSG, l’OM était annoncé comme le grand favori en Coupe de France. Mercredi dernier, le club phocéen affrontait Annecy (Ligue 2) et pensait obtenir facilement sa qualification pour le tour suivant. Mais c’est une terrible désillusion qui a attendu les hommes d’Igor Tudor. L’OM a été amené aux tirs au but après avoir égalisé en toute fin de rencontre. Mais cela n’a pas été suffisant pour décrocher la qualification. Au terme de la séance, c’est Annecy qui s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France.

«Ils s’étaient peut-être vus aller gagner cette Coupe de France»

Alexy Bosetti estime d’ailleurs que cette victoire d’Annecy a mis un terrible coup sur la saison de l’OM. « C’est énorme. Se qualifier au Vélodrome, c’est un truc de fou. Je pense qu’on leur a un peu gâché la saison. Ils venaient de perdre contre Paris donc ils étaient distancés pour la course au titre. Nous, on avait en tête qu’ils n’ont pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Ça commence à faire beaucoup. En ayant éliminé Paris, ils s’étaient peut-être vus aller gagner cette Coupe de France. Et nous on arrivait un peu comme ça. C’était une grosse surprise pour eux et pour beaucoup de supporters marseillais, qui ne se voyaient pas du tout sortir face à Annecy » a expliqué l’attaquant du club de Ligue 2 au micro de BeIN Sports .

Focus sur la Ligue 1 côté OM désormais

Éliminé de la Ligue des champions et désormais de la Coupe de France, l’OM doit désormais se concentrer sur la Ligue 1, seule compétition qui lui reste. Le club phocéen fait la course derrière le PSG pour la première place. Actuellement, la formation parisienne a huit points d’avance sur son dauphin et rival marseillais. À voir si l’OM rattrapera le PSG d’ici la fin de saison. À suivre...