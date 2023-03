PSG : Kylian Mbappé éclipse Lionel Messi

La rédaction

Buteur pour la 201ème fois de sa carrière avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué l'histoire du club en devenant seul l'unique meilleur buteur du Paris Saint-Germain, dépassant Edinson Cavani. Une performance remarquable, à seulement 24 ans mais ce record en a éclipsé un autre, tout aussi impressionnant, celui de Lionel Messi, décisif pour la millième fois de sa carrière.

Un record peut en cacher un autre. L'immense cérémonie offerte par le PSG à Kylian Mbappé au Parc des Princes après son but record a totalement fait oublier celui de Lionel Messi. L'Argentin a en effet marqué son 701ème but en club, également face à Nantes.

Mbappé à 201 buts au PSG

Les réactions au 201ème but avec le PSG de Kylian Mbappé était dithyrambique. Le principal intéressé, déjà avait affirmé : « Je joue pour écrire l’histoire. J’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire, c’est magnifique, mais il y a encore du chemin à faire. C’est un accomplissement personnel, mais je suis aussi venu pour des accomplissements collectifs. »

Messi puissance mille

Sauf que la cérémonie a oublié un autre record, celui de Lionel Messi. Avant le match face à Nantes, l'ancien barcelonais avait été décisif sur 999 buts dans sa carrière (700 buts et 299 passes décisives). En marquant le premier but du match, il est donc passé à 701 buts en carrière en club, et donc à 1000 actions décisives depuis ses débuts avec le FC Barcelone en Liga face à l'Espanyol Barcelone, en mars 2004.