Mbappé dans la légende du PSG, le vestiaire se lâche

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a marqué l'histoire du PSG ce samedi soir. A 24 ans, le joueur est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, effaçant des tablettes le record d'Edinson Cavani. Après la rencontre face au FC Nantes (victoire 4-2), de nombreux joueurs ont rendu hommage à la star parisienne sur les réseaux sociaux.

Buteur face au FC Nantes ce samedi soir, Kylian Mbappé est entré dans la légende du PSG. Auteur de 201ème but sous le maillot parisien, il devient, seul, meilleur buteur de histoire du club. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs du PSG ont rendu hommage à Mbappé.

«Je me fais chier», il enrage à cause du PSG et de Mbappé https://t.co/ltaQBFU6po pic.twitter.com/381W3UhlQ2