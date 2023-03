«Phénoménal» : Mbappé les fait halluciner

La rédaction

Ce n'était qu'une question de temps et c'est fait, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. L'ancien Monégasque a marqué son 201ème but sous les couleurs parisiennes, dépassant Edinson Cavani, qu'il avait rejoint en tête du classement après son doublé face à Marseille le week-end dernier. Et sa performance a laissé de nombreux anciens du PSG pantois.

Rai, Ronaldinho, Susic, Kombouaré, Pauleta, Ibrahimovic, Cavani... Ils sont nombreux et clinquants, les noms de ceux qui ont marqué l'histoire du PSG. Kylian Mbappé les a maintenant rejoint, et ces glorieux anciens font son éloge.

«Ça dépasse l'histoire du PSG»

L'histoire se souviendra que c'est face au FC Nantes d'Antoine Kombouaré que Kylian Mbappé a marqué son 201ème but, synonyme de record. L'ancien entraîneur et joueur du PSG a réagi, dans les colonnes de L'Équipe , à ce record : « Rien que sur ses stats, ça le met devant tout le monde. Personne n'a été aussi décisif si jeune (24 ans) et si vite que lui. En plus, ça dépasse l'histoire du PSG, avec tout ce qu'il a déjà accompli en équipe de France. Il tue les matches, les adversaires et les suspenses. Safet Susic est un grand Monsieur ; George Weah était hyper complet car puissant, grand dribbleur et monstrueux de la tête, le seul domaine qui manque un peu à Kylian ; Zlatan Ibrahimovic était immense, mais n'a pas toujours été là dans les plus grands rendez-vous européens. Mbappé, lui, il donne rendez-vous et répond présent sur la durée. Il a un impact phénoménal sur la confiance de ses équipiers. »

«La France n'a jamais possédé de joueur aussi fort»