PSG : Le Qatar a un projet délirant à 4,5Md€, une réponse tombe

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, le Qatar est très intéressé par le rachat de Manchester United. Une offre officielle a même été transmise à la famille Glazer, l'actuelle propriétaire du club mancunien, et elle avoisinerait les 4,5Md€. Un nouveau projet astronomique du Qatar après le PSG qui avance plutôt bien.

Après avoir organisé la Coupe du monde 11 ans après le rachat du PSG, le Qatar se lance dans un nouveau projet encore plus fou. Celui de racheter le prestigieux club de Manchester United pour la modique somme de 4,5Md€. Lors d'une cession pareille, plusieurs étapes sont obligatoires. Une nouvelle vient d'être franchie par le Qatar.

L'offre du Qatar étudiée

Selon les informations de RMC Sport et de L'Equipe , le Qatar emprunte le bon chemin pour racheter Manchester United. En effet, la famille Glazer aurait mandaté la banque Raine pour étudier l'offre qatariene. Les propriétaires actuels ne savent pas s'ils veulent céder 100% de leurs parts et l'offre du Qatar est la seule à vouloir racheter la totalité. Cette étape permet notamment aux potentiels acheteurs d'accéder aux comptes du club. Un autre concurrent reste dans la course.

Celle de Ratcliffe aussi

Propriétaire de l'OGC Nice, Jim Ratcliffe a également formulé une offre de rachat de Manchester United. Et comme pour celle du Qatar, elle franchi le second des trois tours nécessaires. Elle sera étudiée et représente logiquement la plus grosse menace pour le Qatar. Un dernier dossier composé de 6 personnes serait également solide mais il partirait de beaucoup plus loin.