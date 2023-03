Kylian Mbappé a choisi Paris pour son avenir, le PSG jubile

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En acceptant de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait soif de records sous le maillot rouge et bleu, et l’un d’eux est tombé ce samedi avec la 201e réalisation de l’international français lors du match face à Nantes (4-2), faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du club. Christophe Galtier n’a pas caché son admiration à l’égard du numéro 7 au coup de sifflet final.

Et de 201. Ce samedi, Kylian Mbappé est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain à l’occasion du match contre le FC Nantes (4-2), devançant Edinson Cavani et ses 200 buts. Un objectif que n’avait jamais caché le prodige français, prolongeant son bail avec le PSG en mai dernier avec la volonté claire d’entrer dans l’histoire du club. Ce nouveau contrat courant jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, a donc permis à Kylian Mbappé de vivre une soirée de rêve au Parc des Princes, et les différents acteurs du club savourent cette prouesse.

« Le meilleur attaquant au monde »

C’est notamment le cas de Christophe Galtier, dithyrambique à l’égard de Kylian Mbappé après la rencontre. « C'est le meilleur attaquant au monde, on a vu rapidement qu'il allait le chercher et qu'il était obnubilé par le fait de marquer au moins ce but-là », a confié l’entraîneur du PSG au micro de Canal+.

« On est heureux de l'avoir à Paris »