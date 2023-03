Légendaire, Kylian Mbappé est le seul roi du PSG

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a inscrit son 201ème but au PSG ce samedi soir, dépassant au classement Edinson Cavani et faisant de lui l’unique meilleur buteur de l’histoire du club. Le champion du monde s’est lâché au micro de Canal+.

Kylian Mbappé entre un peu plus dans la légende. Ce samedi soir et au terme d’une victoire acquise au Parc des princes face au FC Nantes (4-2), le numéro 7 du PSG a inscrit le dernier but de la rencontre. Une réalisation à la saveur toute particulière puisqu’elle lui a permis d’inscrire son 201ème but au Paris Saint-Germain, devançant donc Edinson Cavani qu’il avait rejoint au classement après son doublé inscrit face à l’OM dimanche dernier (3-0).

Mbappé marque le but de l’histoire de son pied gauche

Servi par Timothée Pembélé qui avait déboulé sur son couloir droit, Kylian Mbappé a pris le meilleur sur son adversaire dans la surface grâce à un contrôle dos au but afin de s’orienter sur son pied gauche et ajuster Alban Lafont d’une frappe que le portier français n’a pas été en mesure de repousser.

«Si on m’avait dit que j’allais marquer un but avec le brassard pour battre le record…»