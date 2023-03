Mercato : Il déclare sa flamme à Mbappé, le PSG est déjà fixé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est un modèle de réussite pour beaucoup et sa régularité en équipe de France et au PSG ne cesse d’être saluée. Manu Koné a reconnu vouloir jouer avec Mbappé, mais son rêve réside ailleurs qu’au PSG.

Cela fait à présent quelque temps que le nom de Manu Koné figure dans la short-list du PSG à en croire différents médias. Le natif de Colombes, ville de région parisienne, a fait ses classes au Paris FC notamment en juniors, et n’a pas caché son souhait d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Manu Koné l’annonce, il apprécierait évoluer avec Kylian Mbappé

Pour Sport BILD, Manu Koné a récemment tenu le discours suivant sur son avenir alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2025 au Borussia Mönchengladbach. « Je ne me réveille pas tous les jours avec la pensée que je veux jouer avec Mbappé. Mais bien sûr : si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant ».

Manu Koné rêve du Real Madrid et de Chelsea