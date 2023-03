Terreur au PSG, le rendez-vous est déjà pris pour le transfert de Mbappé

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a prolongé de trois saisons avec le PSG. Alors que le numéro 7 parisien aurait paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, le Real Madrid aurait déjà prévu de s'attaquer à lui à l'été 2024 ; et ce, pour boucler un transfert à 0€.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est passé tout près de signer librement et gratuitement au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français de 24 ans avait un accord de principe avec le club merengue. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement snobé le Real Madrid pour prolonger son bail de trois saisons avec le PSG.

Mbappé sera maitre de son destin à l'été 2024

Comme annoncé par AS ce samedi, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de deux saisons, plus une en option. Dans ces conditions, le numéro 7 du PSG pourra changer de club librement et gratuitement à l'été 2024 s'il refuse d'activer la clause pour prolonger. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en embuscade.

Le Real Madrid va se jeter sur Mbappé en 2024