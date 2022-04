Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Comment le PSG fait vaciller le dossier Mbappé

Publié le 4 avril 2022 à 11h55 par Alexis Bernard mis à jour le 4 avril 2022 à 12h28

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com indique que le dossier Mbappé assiste à un retournement de tendance. Le PSG rattrape son retard et la star tricolore chemine de plus en plus vers Paris, même si Madrid reste clairement une option. Une tendance confirmée par plusieurs de nos confrères ces dernières heures et par Kylian Mbappé lui-même, en zone mixte, après la rencontre face à Lorient. Voici nos derniers éléments d’un dossier qui pourrait prendre une tournure étonnante, à lire dans le journal du 10 Sport de ce mois d’avril.

Depuis qu’il a demandé son départ du PSG, en août dernier, Kylian Mbappé garde la tête froide. Le champion du monde a compris que Paris n’accéderait pas à sa requête et qu’il irait au bout de son contrat actuel (juin 2022). S’il a réellement souhaité partir pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé s’est rapidement reprogrammé pour poursuivre son aventure parisienne. Avec, dans un coin de sa tête, ce rêve madrilène toujours bien loti. Comme révélé par le10sport.com , un accord oral existe entre la star du foot français et l’écurie merengue. Si Mbappé part, c’est au Real Madrid qu’il ira et nulle part ailleurs. Un engagement qui gorge les dirigeants madrilènes de confiance depuis de longs mois. Mais tant que rien n’est signé…

Paris rattrape son retard

C’est, aussi, la magie du foot. Ces dossiers qui paraissent bouclés mais qui, tant qu’ils ne le sont pas officiellement, entretiennent toujours l’espoir d’une volte-face. Et c’est précisément ce qui se trame dans le dossier Mbappé depuis plusieurs semaines. Si le Real Madrid reste la destination la plus probable pour un Kylian Mbappé libre de tout contrat dans quelques semaines, les chances de le voir poursuivre à Paris ne sont plus si minces que cela. Selon nos informations, le PSG rattrape son retard à vitesse grand V. La perspective d’un contrat court (deux ans) séduit de plus en plus les membres de son clan. A commencer par le principal intéressé, qui souhaiterait quitter Paris sur une note bien plus reluisante qu’une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions. Avec un bail modéré, Kylian Mbappé pourrait s’offrir une dernière opportunité de couronner Paris d’or européen, pour la première fois de son histoire, tout en gardant la main sur son avenir, qu’il écrira, un jour, avec certitude, au Real Madrid.

Un Mondial qui compte

A court terme, il y a également un autre élément de poids : la Coupe du Monde. Pour Kylian Mbappé, comme pour le PSG, c’est un enjeu énorme. Après avoir manqué l’Euro, le Français veut mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher une deuxième étoile, la troisième des Bleus, et entrer un peu plus encore dans l’Histoire, la très grande. Changer de club, d’environnement, de pays et de championnat à moins de six mois d’une telle compétition, c’est une prise de risque. Mesurée, car Mbappé sait où il mettra les pieds. Mais à Paris, il est chez lui. Dans son pays, dans sa ville, dans son club et dans son championnat. Et dans la dynamique extraordinaire qui est la sienne, faire le choix de la continuité est plus que cohérent.



Pour Doha, l’enjeu est tout aussi évident qu’important. Avec l’un des meilleurs joueurs du monde sous ses couleurs lors de sa toute première Coupe du Monde, c’est une obligation. Les Qataris veulent aligner toutes les planètes et se présenter comme le pays qui réunit Mbappé, Neymar et Messi, tout en offrant un Mondial haut de gamme, que personne ne pourra oublier. Perdre Mbappé à six mois de sa Coupe du Monde serait plus qu’un camouflet pour l’Émir.

Paris plus armé que Madrid

En plus d’offrir à Kylian Mbappé la « pleine maîtrise » de son avenir, le PSG dispose d’armes plus solides que le Real Madrid. Selon nos informations, Paris pourrait permettre à sa pépite d’avoir la main sur des sujets clés comme le recrutement, avec un avis consultatif, comme c’est le cas pour les incontournables cadres parisiens (Marquinhos, Neymar, Messi). Sur la thématique des droits d’image, Kylian Mbappé se montre de plus en plus impliqué sur le sujet. Ses récentes prises de position en équipe de France, où il a refusé de prendre part aux opérations commerciales des prestataires de paris en ligne ou d’acteurs de la « malbouffe », pourraient inciter Paris à ouvrir le champ des possibilités sur ce domaine-là également. Une agilité qu’il ne trouvera certainement pas au Real Madrid. Pas au niveau que Doha est prêt à lui accorder, en tout cas. Car pour le faire rester, les Qataris sont prêts à lui offrir un trône. Pas celui de l’Émir, mais presque ! L’institution se met à la disposition du phénomène pour répondre au plus grand nombre de ses désirs. Suffisant pour le séduire ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, non, pas totalement. Kylian Mbappé continue d’écouter les propositions et les projets respectifs des deux clubs. Mais le PSG entame une impressionnante remontada.



Côté verdict, une décision du clan est attendue avant la fin de la saison. Tous les acteurs entrent donc dans le money time et Paris n’a jamais autant repris espoir. Mais gare à l’expérience et au poids incomparable d’un Real Madrid qui souhaite construire son avenir avec, et autour, de Kylian Mbappé. Après un premier rendez-vous manqué à l’été 2021, pas sûr que le gamin de Bondy laisse filer une seconde fois le rêve de toute son enfance. Même si, à 23 ans, il a encore tout le temps devant lui. Et le talent pour rejoindre Madrid quand bon lui semblera.

Ce que pense sa famille

Incontournables dans la vie et la carrière de Kylian Mbappé, les parents de l’attaquant parisien ont leur mot à dire. Un avis qui compte grandement dans l’esprit du jeune français et dont il tiendra forcément compte, comme au moment de rejoindre le PSG, en 2017. Et ce « clan » dispose d’avis quelque peu « différents ». Selon nos sources, la maman de Kylian Mbappé est très attachée au rôle social et sociétal de son fils. Idole d’une génération dont il incarne les valeurs de réussite, d’exemplarité et de modernité, la star parisienne s’implique de plus en plus dans des causes et combats qui lui tiennent à cœur. Et Fayza Lamari estime que son fils a toutes les raisons de poursuivre sa carrière à Paris pour continuer d’incarner ce qu’il représente mieux que personne, aujourd’hui. Troisième personnalité préférée des 7/14 ans (derrière Soprano et Michou, devant Thomas Pesquet), Kylian Mbappé prendra certainement en compte l’avis d’une maman qui pense bien au-delà du sport.



Madrid pour papa ?

Pour son papa, l’extra-foot a son importance, mais le terrain reste prioritaire. Attentif à la compétitivité des projets qui sont à portée de son fils, il semble accorder plus d’importance au sportif et à la capacité de garnir encore un peu son armoire à trophée. Après les multiples échecs du PSG sur la scène européenne, le Real Madrid pourrait naturellement avoir sa préférence. Mais Wilfried Mbappé entretient d’excellentes relations avec l’État-Major parisien, Nasser Al-Khelaïfi en tête. Autre point important, Ethan Mbappé, son petit frère. Le PSG lui a fait signer son premier contrat aspirant (juin 2024). Très proche de lui, Kylian Mbappé sait qu’il devra possiblement renoncer à la proximité qui le lie aujourd’hui à son frère âgé de 15 ans…

Zidane, la clé ?

Pour convaincre Kylian Mbappé, le PSG ne dispose pas uniquement d’arguments contractuels, financiers et commerciaux. Sportivement, Paris a aussi des choses à prouver pour séduire sa star. Les échecs successifs en Ligue des Champions montrent bien que l’organisation actuelle est à revoir. Mauricio Pochettino, Leonardo et même Nasser Al-Khelaïfi sont en danger. Si pour le président parisien, un départ paraît compliqué de par sa relation avec l’Émir Al-Thani, Pochettino et Leonardo ont du souci à se faire. D’autant plus que le PSG convoite un client qui ne laisse rien au hasard. Un dénommé Zinedine Zidane, qui a claqué la porte du Real Madrid lassé par les agissements de ses dirigeants. Pour convaincre Zizou, il faudra donc lui laisser les clés. Toutes les clés, du vestiaire au recrutement, en passant par le choix des hommes qui animeront la structure de son projet. Une cible qui peut clairement avoir des retombées colossales pour Paris. A commencer par le dossier Mbappé… Avec un changement de coach de cet ordre, le Français ne pourra clairement pas rester indifférent. Être piloté par l’idole de sa jeunesse, ça ne se présente pas deux fois. Zinedine Zidane peut donc clairement être une clé supplémentaire. Et le PSG s’active très clairement en coulisses, depuis plus d’un an, pour que le rêve de voir le champion du monde 1998 rejoindre la Capitale devienne réalité.

