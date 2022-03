Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG veut garder Neymar !

Publié le 15 mars 2022 à 19h40 par Alexis Bernard

Malgré la tempête qui s’abat sur Neymar, le PSG n’a aucune intention de le vendre. Et le Brésilien, non plus, ne souhaite pas quitter Paris.

Au sortir d’une élimination en Ligue des Champions plus que douloureuse pour le PSG et tous ses supporters, la tension est vite montée d’un cran. Et parmi les principales cibles du Parc des Princes, on retrouve Neymar. Critiqué pour son manque de rendement et son incapacité à être le joueur exceptionnel qu’il a pu être sous les couleurs du FC Barcelone, le Brésilien a été hué lors de la dernière rencontre face à Bordeaux (victoire, 3-0). Et ce mardi, Foot Mercato indique que le PSG tente, par tous les moyens, de trouver une porte de sortie à sa star.

Un départ de Neymar, c’est non