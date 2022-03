Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir du duo Messi-Neymar déjà réglé ?

Publié le 15 mars 2022 à 18h10 par G.d.S.S.

Ces derniers jours, un départ du duo Messi-Neymar au PSG est évoqué avec insistance dans les médias. Que faut-il en penser ? La réponse.

Suite à l’attitude des supporters du PSG contre Bordeaux, de nombreux médias espagnols évoquent l’envie de plus en plus prononcée de Lionel Messi de retourner à Barcelone en fin de saison et l’Equipe révèle que Neymar a très mal pris les sifflets à son encontre dans un contexte où le PSG serait prêt à écouter les offres de transfert pour lui. Le duo Messi-Neymar va-t-il quitter Paris ?

Aucune ouverture pour l’un ou l’autre

A l’analyse, il apparaît évident que cela n’arrivera pas. Le PSG ne cédera jamais Messi un an après son arrivée et à quelques mois seulement de la Coupe du monde au Qatar, a fortiori si c’est pour le vendre à Barcelone. De surcroît, on voit très mal le Barça acheter Messi au prix fort, un an seulement après son départ libre… Quant à Neymar, compte tenu du niveau sportif qu’il affiche depuis plusieurs années, il apparaît certain qu’aucun club ne sera disposé à s’aligner sur son salaire à Paris, sans parler du transfert.