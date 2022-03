Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Qatar ne lâchera pas Lionel Messi…

Alors qu’il peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lionel Messi a été pris en grippe par le public du Parc des Princes cette semaine, ce qui l’inciterait désormais à changer d’air. Mais le Qatar a toutes les raisons du monde de ne pas laisser filer l’attaquant argentin…

Recruté libre par le PSG après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi était censé faire franchir un cap au club de la capitale pour l’aider à remporter la Ligue des Champions. Seulement voilà, l’attaquant argentin n’est que l’ombre de lui-même depuis son arrivée au Parc des Princes, et il a même rendu deux prestations particulièrement décevantes contre le Real Madrid lors de l’élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions. Une série de déceptions qui a donc creusé un fossé entre Messi et les supporters du PSG, et un départ serait même à l’étude pour La Pulga .

Messi envisagerait de partir

En effet, à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, Lionel Messi viserait déjà un départ du PSG en fin de saison, et son père serait d’ailleurs entré en contact avec le FC Barcelone pour étudier la possibilité d’un retour malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option à Paris. Le clan Messi semble donc avoir déjà la tête ailleurs, mais de son côté, le Qatar ne devrait pas le laisser quitter le PSG aussi facilement vu son impact sur les finances.

Le projet QSI a déjà ressenti l’effet Messi