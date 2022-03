Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup se complique au Barça !

Publié le 15 mars 2022 à 13h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Ronald Araujo, dont le contrat au FC Barcelone prend fin en juin 2023, est également très convoité en Premier League.

Déjà très actif sur le marché, le FC Barcelone s'apprêterait à enregistrer l'arrivée d'Andreas Christensen (Chelsea) et de Franck Kessié (AC Milan). En parallèle, le club blaugrana devrait également vendre plusieurs joueurs, par choix pour certains, mais également par contrainte pour d'autres. C'est le cas de Ronald Araujo, dont le contrat s'achève en juin 2023, et qui serait notamment dans le viseur du PSG selon les informations de Sport .

Araujo a de très grosses offres en Premier League

Mais ce dossier s'annonce compliqué. Et pour cause, selon les informations de Gerard Romero, le FC Barcelone tente de prolonger Ronald Araujo et lui aurait offert environ 4M€ nets par an. Mais surtout, la concurrence venue de Premier League est rude puisque, toujours d'après le journaliste espagnol, des clubs anglais proposeraient environ 8M€ à l'année à Ronald Araujo. Par conséquent, le PSG pourrait déjà être distancé dans ce dossier.