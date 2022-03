Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut vite tourner la page Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 12h10 par A.C.

Avec un contrat qui se termine dans seulement quelques mois, Kylian Mbappé semble plus proche que jamais d’un départ du Paris Saint-Germain.

De moins en moins de personnes se demandent si Kylian Mbappé prolongera son contrat... mais de plus en plus veulent savoir qui pourra le remplacer au Paris Saint-Germain. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la star du PSG a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, même s’il reste à l’écoute des éventuelles nouvelles offres parisiennes. A Doha on se prépare au pire et plusieurs grands noms sont évoqués pour remplacer Mbappé, avec la presse italienne qui a notamment évoqué une offre de 70M€ pour arracher Rafael Leao à l’AC Milan.

Le PSG se concentre sur Haaland