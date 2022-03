Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’entourage d’Haaland annonce la couleur !

Publié le 15 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG est sur les rangs pour le transfert d’Erling Braut Haaland, un proche du buteur du Borussia Dortmund affirme que les dés ne sont pas encore jetés malgré un avantage pour Manchester City…

Afin de tourner la page Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison, les dirigeants du Paris Saint-Germain font d’Erling Braut Haaland leur priorité absolue. C’est du moins ce que le10sport.com vous révélait en août dernier. Cependant, la concurrence est au rendez-vous dans cette opération et notamment du côté de l’Espagne avec le Real Madrid et le FC Barcelone. En Angleterre, Manchester City semblerait avoir pris une avance dans la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund à la clause libératoire à 75M€. Mais rien ne serait encore bouclé.

« Rien n'est encore décidé »