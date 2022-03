Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a l’origine d’une grande surprise avec Mbappé ?

Publié le 15 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Bien que le départ de Kylian Mbappé semble se confirmer, l'espoir n'est pas totalement terminé pour le PSG qui pourrait convaincre son attaquant grâce à l'arrivée d'un nouvel entraîneur.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler et se retrouve de plus en plus au cœur des débats depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant français pourrait partir libre en fin de saison et selon la presse espagnole tout va s'accélérer. D'après MARCA , Kylian Mbappé devrait même parapher son bail avec le Real Madrid la semaine prochaine.

L'arrivée de Zidane peut encore tout changer

Toutefois, selon nos informations, ce n'est pas le cas. Kylian Mbappé attend encore de savoir quel projet va lui proposer le PSG, et notamment concernant le futur entraîneur. L'avenir de Mauricio Pochettino ne passe plus par le PSG et il pourrait être remplacé par Zinedine Zidane. L'arrivée du technicien français pourrait ainsi faire réfléchir concrètement Kylian Mbappé.