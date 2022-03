Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça au coeur d’un poker menteur pour Salah ?

Publié le 14 mars 2022 à 13h30 par Th.B.

Afin de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez, le FC Barcelone penserait à Mohamed Salah avec qui le club blaugrana aurait déjà discuté. Cependant, l’Égyptien n’aurait pas l’intention de quitter Liverpool lorsque les Reds refuseraient de lui offrir le salaire demandé pour sa prolongation de contrat.

Le FC Barcelone cultiverait le désir de recruter Erling Braut Haaland au nez et à la barbe du PSG, de Manchester City ou encore du Real Madrid, formulant tous un intérêt pour le buteur du Borussia Dortmund à la clause libératoire de 75M€ effective à la fin de la saison. Le10sport.com vous affirmait en août dernier que le Norvégien était même l’option prioritaire du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Bien que le président Joan Laporta compterait sur ses bonnes relations avec Mino Raiola, agent d’Erling Braut Haaland et sur l’environnement agréable de la ville de Barcelone en comparaison avec Manchester, le Barça saurait pertinemment selon AS , que Manchester City disposerait d’un avantage. De quoi pousser le président Joan Laporta à initier d’autres dossiers, à l’instar de celui de Mohamed Salah. Apprécié du staff technique de Xavi Hernandez et de la direction du FC Barcelone, Salah aurait été approché par les dirigeants du Barça , ce qui aurait débouché sur des discussions positives d’après le média ibérique. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le FC Barcelone navigue sur un long fleuve tranquille pour le recrutement de l’attaquant de Liverpool, sous contrat jusqu’en juin 2023.

Salah attendrait le contrat souhaité et n’aurait pas l’intention de quitter Liverpool…

Correspondant de Liverpool pour The Athletic , James Pearce a fait un gros point sur le feuilleton Mohamed Salah. Selon les informations du journaliste, la star offensive de Liverpool estimerait ne pas être appréciée à sa juste valeur et par un contrat qui ferait de lui l’un des plus grands joueurs de la planète. Pour autant, l’impasse dans laquelle le clan Salah et les dirigeants de Liverpool se trouveraient ne signifieraient en aucun cas que l’Égyptien aurait des envies d’ailleurs et qu’il soit tenté de relever un challenge en dehors des frontières anglaises. Ce ne serait qu’une question de respect et de reconnaissance dans l’esprit de Mohamed Salah. L’intention de Salah resterait inchangée et résiderait dans le fait de raccrocher les crampons à Anfield Road, dans un environnement que l’attaquant et sa famille apprécieraient tout particulièrement.

…mais les Reds ne comptent pas faire de folies financières, pas même pour Salah !