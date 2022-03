Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut piller l’effectif de Tuchel !

Publié le 14 mars 2022 à 11h00 par Th.B.

Bien que Chelsea pourrait conserver César Azpilicueta grâce à une option incluse dans son contrat, le FC Barcelone serait confiant quant à ses chances d’à la fois recruté le capitaine des Blues et Andreas Christensen.

Le FC Barcelone a déjà bouclé sa première recrue estivale en la personne de Pablo Torre qui débarquera du Racing Santander à l fin de la saison. Prêté jusqu’à la fin de la saison par Wolverhampton, avec une option d’achat fixée à 30M€, Adama Traoré serait susceptible de suivre la marche. Au rayon des arrivées libres de tout contrat, le président Joan Laporta travaillerait sur deux dossiers plus ou moins chauds du côté de Chelsea, à savoir Andreas Christensen et César Azpilicueta.

Le Barça est optimiste pour Christensen et Azpilicueta !