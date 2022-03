Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit une fière chandelle à Xavi pour cette recrue !

Publié le 14 mars 2022 à 10h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait dégainé en premier pour Pablo Torre, le FC Barcelone devrait la signature de la pépite de 18 ans à Xavi Hernandez, son entraîneur. Explications.

Grâce à ses performances avec le Racing Santander ces derniers temps, Pablo Torre a disposé d’une belle cote sur le marché des transferts jusqu’à ce que le FC Barcelone parvienne à boucler cet hiver son transfert pour 5M€ qui se transformeront en 20M€ via différents bonus avec le temps. Alors qu’il ne débarquera qu’à la fin de la saison au Barça , le milieu de terrain de 18 ans a-t-il eu d’autres offres à disposition ? Xavi Hernandez, entraîneur du FC Barcelone, faisait dernièrement passer le message suivant. « Nous lui avons expliqué le projet, à savoir que nous avons un football basé sur le talent. C'est un joueur du profil du Barça. Je lui ai expliqué le modèle, les circonstances. Nous étions intéressés et il a pris sa décision, je ne sais pas quelles offres il a eu. Nous avons été proches de lui et de sa famille. Il a pris la décision ». Cependant, bien que Xavi ait affirmé ne rien savoir d’une potentielle concurrence, le Real Madrid aurait bien tenté sa chance avec Pablo Torre.

Xavi aurait inversé la tendance pour Pablo Torre grâce à un appel vidéo !